Lanzafame | Allegri è un’istituzione il Milan competerà per la Champions

Lanzafame, intervistato da TuttoJuve, ha fatto il punto sulla prossima Serie A. Tra i vari temi, ecco le sue parole sul Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lanzafame: “Allegri è un’istituzione, il Milan competerĂ per la Champions”

In questa notizia si parla di: lanzafame - allegri - milan - istituzione

Lanzafame: “Allegri è un’istituzione, il Milan competerà per la Champions”; Il Torino segue Lorenzo Colombo: già avviati i discorsi con il Milan; Camarda, rinnovo e poi partenza in prestito: Lecce e Spezia in lizza.

La griglia scudetto di Lanzafame: "Inter e Napoli le più attrezzate, sono più pronte della Juve" - 26, con ancora tutto il mercato davanti, Davide Lanzafame ha disegnato la sua griglia scudetto per TuttoJuve. msn.com scrive

Allegri torna sulla panchina del Milan: è ufficiale - Il Milan ha annunciato il ritorno di Allegri con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. Come scrive gianlucadimarzio.com