Maxi incendio a Tomorrowland | brucia il palco principale del festival di musica elettronica – Video

Paura a Tomorrowland, il festival di musica elettronica tra i più importanti al mondo che si tiene ogni anno a Boom, in Belgio. Come dimostrano varie immagini diffuse sui social, un incendio è scoppiato sul palco principale dell’evento. Il rogo, fortunatamente, è divampato a pochi giorni dall’inizio dell’edizione 2025, previsto per il prossimo 18 luglio, ma svariati addetti ai lavori, circa un migliaio, si trovavano comunque sul luogo dell’evento. Le fiamme hanno avvolto il palco, generando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, e bruciando letteralmente il main stage del festival. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

