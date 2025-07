Garlasco tamponi anche ai conoscenti di Chiara Poggi e Sempio per trovare corrispondenze al Dna di Ignoto 3

Le indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco vanno avanti con la ricerca della persona a cui appartiene il Dna maschile individuato sul tampone orale di Chiara Pogg i, la 26enne uccisa 18 anni fa. Il profilo genetico, è emerso mercoledì, sarĂ confrontato non solo con quello degli operatori che entrarono in contatto con il corpo (circa trenta persone) ma anche con quelli dei conoscenti della vittima, di suo fratello minore Marco e di Andrea Sempio, amico di Marco e unico indagato nella nuova inchiesta. In prima battuta va appurato se il Dna di “ Ignoto 3 ” – così è stato chiamato il proprietario del profilo – sia o meno frutto di una contaminazione, come sostengono i consulenti della famiglia Poggi e quelli di Sempio: su uno dei pezzettini di garza analizzati, infatti, la traccia biologica senza identità è mescolata con quella dell’ assistente del medico legale che eseguì l’autopsia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, tamponi anche ai conoscenti di Chiara Poggi e Sempio per trovare corrispondenze al Dna di “Ignoto 3”

In questa notizia si parla di: garlasco - chiara - poggi - tamponi

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro della cronaca giudiziaria con sviluppi che potrebbero imprimere una svolta all’inchiesta dopo quasi diciotto anni di misteri e condanne.

Morte di Chiara Poggi, Garlasco: blitz dei carabinieri a casa Sempio. L’arma del delitto cercata in un canale - Delitto di Garlasco, morte di Chiara Poggi: blitz dei carabinieri, oggi 14 maggio 2025, a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, nella nuova inchiesta.

Garlasco, dietro la scia di suicidi la veritĂ su Chiara Poggi - La scia degli strani suicidi di Garlasco e quel filo rosso con la nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.

Garlasco: per trovare 'ignoto 3 tamponi' anche ai conoscenti di Chiara Poggi. Tamponi agli operatori e a chi era nel giro ristretto dei conoscenti. #ANSA Vai su X

Garlasco, il dna presente nella bocca di Chiara Poggi sarebbe quello dell'assistente del medico legale: nel 2007 effettuarono l'autopsia insieme Vai su Facebook

Garlasco: Per trovare 'ignoto 3' tamponi anche ai conoscenti di Chiara Poggi; Delitto Garlasco, tampone sulla bocca di Chiara Poggi. “Dna compatibile con quello dell’assistente…; Garlasco, per trovare il dna di Ignoto 3 tamponi ai conoscenti di Chiara Poggi: la differenza col caso di Yara.

Garlasco: Per trovare 'ignoto 3' tamponi anche ai conoscenti di Chiara Poggi - Vanno avanti con la ricerca della persona a cui appartiene il profilo genetico maschile individuato sulla garza non sterile che 18 anni fa venne usata per prelevare materiale biologico dalla cavità ... Scrive ansa.it

Caccia a ignoto 3, tamponi anche ai conoscenti di Chiara Poggi. Ma non a tappeto come il "caso Gambirasio" - Vanno avanti con la ricerca della persona a cui appartiene il profilo genetico maschile individuato sulla garza non sterile che 18 anni fa venne usata per ... Riporta gazzettadelsud.it