Trentino base jumper si lancia nel vuoto ma le ali della tuta non si aprono | l’ultimo volo poi lo schianto sulla strada – Il video

Saltare dalle vette delle montagne, aprire le ali e planare a terra: per l’australiano James Lee Nowland era un automatismo. Negli ultimi giorni, insieme a una comitiva di connazionali, aveva scelto la Val di Fassa, in Trentino, come località di riferimento per i suoi voli da base jumper. Nella tarda mattinata di mercoledì 16 luglio, però, il 42enne è saltato per l’ultima volta dalla cima del Sass Pordoi. Un malfunzionamento della tuta, un qualche problema tecnico ancora non chiarito, hanno fatto schiantare l’australiano nei pressi della strada statale. Circa 400 metri più in alto rispetto al punto di atterraggio previsto. 🔗 Leggi su Open.online

Dispersa base jumper russa in Trentino dopo un lancio - Sono in corso da ieri sera le ricerche di una base jumper di nazionalità russa, non rientrata non rientrata da un salto che avrebbe dovuto fare nel primo pomeriggio da Cima alle Coste, in provincia di Dro, sul monte Brento.

Trentino, base jumper russa dispersa dopo un salto dal monte Brento: le ricerche del soccorso alpino - Una base jumper di nazionalità russa è dispersa da ieri, venerdì 25 aprile, in Trentino-Alto Adige, dopo un lancio previsto nel primo pomeriggio da Cima alle Coste, nel comune di Dro, sul monte Brento.

Base jumper russa dispersa in Trentino dopo un lancio - L'allarme al 112 è scattato intorno alle 19.40 di ieri sera, poiché la donna non ha mai fatto rientro all'alloggio

