Newcastle United potrebbe vendere Lewis Miley quest’estate

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il centrocampista del Newcastle United Lewis Miley è stato collegato con un passaggio dal club durante la finestra di trasferimento estivo. Il diciannovenne è molto apprezzato al club ed è un giovane talento promettente. Tuttavia, Newcastle sta cercando di portare un centrocampo che firma quest’estate e l’ex scout della Premier League Mick Brown crede che Miley potrebbe cadere piĂš in basso nell’ordine di beccata a Newcastle. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: newcastle - united - lewis - miley

Newcastle United Invia l’offerta per firmare Yangel Herrera - Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Un fan di Newcastle United ondeggia una bandiera che presenta un’immagine di Eddie Howe.

Leeds United sono entusiasti di una mossa per Nick Pope del Newcastle United - Breaking: Daniel Farke, direttore di Leeds United, riconosce i fan mentre celebra la vittoria. (Foto di George Wood/Getty Images) Secondo quanto riferito, Leeds United sta esplorando la possibilitĂ di firmare il portiere del Newcastle United Nick Pope mentre si preparano per la vita in Premier League.

Newcastle United in “Concrete Talks” di oltre € 50 milioni di difensore del Bayern Monaco: rapporto - Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Lewis Miley, il Newcastle alza il muro; Coppola tra i 100 giovani Under 21 con il valore piĂš alto nel mondo. Ecco quanto vale; NXGN 2025: I 50 migliori giovani talenti under 19 del mondo.

Newcastle United transfer news: Magpies 'make decision' over Lewis Miley future amidst Isak, Ekitike saga - Newcastle United reportedly make a decision over how to handle any interest in midfielder Lewis Miley. sportsmole.co.uk scrive

‘Newcastle plan to accept Lewis Miley offer after Eddie Howe verdict’ - Newcastle United are planning to accept offers for Lewis Miley after Eddie Howe's latest transfer decision at St James' Park. Da footballinsider247.com