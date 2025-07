Resta taglio vitalizi respinto ricorso 800 ex deputati

Il Collegio di Appello della Camera dei deputati ha esaminato l'appello relativo alla sentenza di primo grado sul cosiddetto taglio ai vitalizi, confermando l'impianto complessivo della delibera n. 14 del 2018. La decisione- si legge in una nota diffusa in tarda serata - è stata assunta dall' organismo composto dai deputati: Ylenja Lucaselli, Ingrid Bisa, Marco Lacarra, Pietro Pittalis e Vittoria Baldino. Sono state inoltre confermate le misure di mitigazione già introdotte dall'Ufficio di Presidenza della scorsa legislatura, in attuazione di sentenze parziali adottate dagli organi di tutela di quella Legislatura.

Vitalizi, giovedì la sentenza del collegio della Camera: oltre 1.300 ex deputati sperano nell’annullamento del taglio - È prevista per giovedì prossimo la sentenza del Collegio d’appello di Montecitorio sul taglio dei vitalizi, oggetto di un maxi ricorso di oltre 1.

A sei anni dalla delibera che ha cambiato per sempre il sistema dei vitalizi parlamentari, oltre mille ex deputati sono in attesa di una decisione che potrebbe ribaltare tutto. Il “vitalizio della discordia” è tornato al centro della scena politica e giuridica: nei prossi Vai su Facebook

