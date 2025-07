Caccia a ignoto 3 tamponi anche ai conoscenti di Chiara Poggi Ma non a tappeto come il caso Gambirasio

Vanno avanti con la ricerca della persona a cui appartiene il profilo genetico maschile individuato sulla garza non sterile che 18 anni fa venne usata per prelevare materiale biologico dalla cavità orale di Chiara Poggi, le indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Ricerca che riguarderà non solo gli operatori che hanno avuto a che fare con il corpo senza vita della giovane, ma anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caccia a ignoto 3, tamponi anche ai conoscenti di Chiara Poggi. Ma non a tappeto come il "caso Gambirasio"

In questa notizia si parla di: chiara - poggi - caccia - ignoto

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro della cronaca giudiziaria con sviluppi che potrebbero imprimere una svolta all’inchiesta dopo quasi diciotto anni di misteri e condanne.

Morte di Chiara Poggi, Garlasco: blitz dei carabinieri a casa Sempio. L’arma del delitto cercata in un canale - Delitto di Garlasco, morte di Chiara Poggi: blitz dei carabinieri, oggi 14 maggio 2025, a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, nella nuova inchiesta.

Garlasco, nella bocca di Chiara Poggi un dna sconosciuto: la conferma dagli esami. È caccia a "Ignoto 3" https://msn.com/it-it/notizie/italia/garlasco-nella-bocca-di-chiara-poggi-un-dna-sconosciuto-la-conferma-dagli-esami-%C3%A8-caccia-a-ignoto-3/ar-AA1I Vai su X

Delitto di Garlasco, Ignoto 3 esiste ufficiale: è lui l'assassino di Chiara Poggi? Le piste degli inquirenti >> https://buff.ly/skuuRD8 Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, caccia ad ignoto 3: il dna sarà comparato con 30 persone; Garlasco, caccia al Dna di «ignoto 3» fra gli ex compagni di Andrea Sempio. Acquisiti i registri della scuola; Delitto di Garlasco, è caccia all'ignoto 3: il dna verrà confrontato con 30 persone.

Caccia a ignoto 3, tamponi anche ai conoscenti di Chiara Poggi. Ma non a tappeto come il "caso Gambirasio" - Vanno avanti con la ricerca della persona a cui appartiene il profilo genetico maschile individuato sulla garza non sterile che 18 anni fa venne usata per ... Da gazzettadelsud.it

Garlasco, caccia al Dna di Ignoto 3 tra gli ex compagni di scuola di Sempio - Non solo comparazioni con tutti coloro che hanno avuto accesso alla scena del crimine e al corpo di Chiara. Riporta msn.com