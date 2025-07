Sciopero taxi a Firenze | contro Ncc e abusivismo Delegazioni in Prefettura e Comune

A scioperare per l’intera giornata di oggi, 16 luglio 2025, a Firenze i tassisti. Un’azione indetta da Uritaxi Firenze, Unica Taxi Cgil, Ugl Taxi Firenze, Sitafi Federtaxi Cisal e Confartigianato Taxi Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sciopero taxi a Firenze: contro Ncc e abusivismo. Delegazioni in Prefettura e Comune

In questa notizia si parla di: firenze - taxi - sciopero - abusivismo

Sciopero dei taxi a Firenze, lungo corteo per le strade della città \ VIDEO - Un lungo corteo di auto bianche ha invaso le strade di Firenze suonando i clacson “contro l’abusivismo”.

Firenze, scatta lo sciopero dei taxi: vetture a passo d'uomo sui viali - Uritaxi Firenze, Unica Taxi Cgil, Ugl Taxi Firenze, Sitafi Federtaxi Cisal e Confartigianato Taxi Firenze hanno organizzato uno sciopero dei taxi nel capoluogo toscano per denunciare "l'abusivismo dilagante nel settore, con Ncc provenienti da ogni parte della Toscana con titoli autorizzativi di altre province, o senza titoli, che operano stabilmente nel Comune di Firenze".

Lo sciopero dei taxi a Firenze: auto a passo d’uomo, protesta contro l’abusivismo - Firenze, 16 luglio 2025 – "La chiamano concorrenza, ma è solo illegalità ": si lamentano le sigle sindacali delle auto bianche di Firenze che hanno proclamato la protesta: Uritaxi, Cgil, Ugl, Sitafi Federtaxi Cisal e Confartigianato.

Sciopero dei taxi “contro l’abusivismo” Vai su X

Dopo l’assemblea del 23 giugno, i tassisti fiorentini annunciano 24 ore di sciopero per martedì 16 luglio 2025. Motivo? La lotta all’abusivismo, all’uso irregolare delle autorizzazioni NCC e contro le piattaforme come Uber, accusate di alimentare un mercato fu Vai su Facebook

Lo sciopero dei taxi a Firenze: auto a passo d’uomo, protesta contro l’abusivismo; Taxi in sciopero a Firenze: corteo in centro contro l’abusivismo Ncc; Sciopero taxi a Firenze, corteo di auto bianche in centro: «Adesione al 95%».

Lo sciopero dei taxi a Firenze: auto a passo d’uomo, protesta contro l’abusivismo - Uritaxi, Cgil, Ugl, Sitafi Federtaxi Cisal e Confartigianato sono le sigle che hanno aderito alla manifestazione che si è svolta nella giornata di mercoledì 16 luglio ... Lo riporta msn.com

Sciopero taxi a Firenze, corteo di auto bianche in centro: «Adesione al 95%» - La protesta dei tassisti contro «l'abusivismo dilagante». Segnala corrierefiorentino.corriere.it