Nordio e l’amarezza sul caso Garlasco | Comunque finisca finirà male Poi critica i tempi lunghi della giustizia

«Comunque finisca, la vicenda di Garlasco finirà male». Con queste parole il ministro della Giustizia Carlo Nordio è tornato a parlare del controverso caso giudiziario che da 18 anni scuote l’opinione pubblica italiana. Lo ha fatto nel corso di un intervento al “Caffè de La Versiliana”, a Marina di Pietrasanta, dove ha espresso dubbi, amarezza e perplessità sul destino processuale e umano del caso sul delitto di Chiara Poggi, per la cui morte è stato condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere. Una vicenda senza fine. «L’imputato condannato, che si è fatto già 10 anni, ora emerge che forse lui non è il colpevole », ha detto ancora Nordio che ha sottolineato come negli ultimi giorni siano emersi nuovi elementi che potrebbero rimettere tutto in discussione: «È emersa la seconda ipotesi (di un secondo possibile colpevole, ndr), oggi è emerso che potrebbe esserci un terzo. 🔗 Leggi su Open.online

