Tuta alare non si apre base jumper si schianta in strada e muore a 42 anni in Trentino

Lo schianto mortale all'altezza di un tornante della statale 48. La vittima è un base jumper australiano di 42 anni, James Lee Nowland, che era giunto sul posto con una comitiva di connazionali proprio per effettuare alcuni lanci dalle vette dolomitiche del Trentino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: base - jumper - anni - trentino

La base jumper è scomparsa: ricerche in corso - Era arrivata nell’Alto Garda per lanciarsi dal Monte Brento ma di lei, una base jumper straniera cinquantenne, non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri, venerdì 25 aprile.

Dispersa base jumper russa in Trentino dopo un lancio - Sono in corso da ieri sera le ricerche di una base jumper di nazionalità russa, non rientrata non rientrata da un salto che avrebbe dovuto fare nel primo pomeriggio da Cima alle Coste, in provincia di Dro, sul monte Brento.

Trentino, base jumper russa dispersa dopo un salto dal monte Brento: le ricerche del soccorso alpino - Una base jumper di nazionalità russa è dispersa da ieri, venerdì 25 aprile, in Trentino-Alto Adige, dopo un lancio previsto nel primo pomeriggio da Cima alle Coste, nel comune di Dro, sul monte Brento.

L'atleta di 42 anni, australiano, si è schiantato su una strada a 1.700 metri di quota https://dire.it/16-07-2025/1168083-tragedia-in-trentino-si-getta-dal-sass-pordoi-ma-il-paracadute-non-si-apre-muore-base-jumper/… Vai su X

CENTRO VISITA DAINI Villetta Barrea (AQ) CON VIVIPARCHI: Sconto del 40% sul biglietto di ingresso dei bambini entro i 13 anni di età non compiuti (fino ad un massimo di due) a condizione che ogni bambino sia accompagnato da un adulto pagante t Vai su Facebook

Trentino, base jumper si lancia ma non si apre la vela: si schianta su una strada e muore a 42 anni; Trentino, base jumper si lancia nel vuoto ma le ali della tuta non si aprono: l'ultimo volo poi lo schianto sulla strada - Il video; Tragedia in Trentino: si getta dal Sass Pordoi ma il paracadute non si apre, muore base jumper.

Tuta alare non si apre, base jumper si schianta in strada e muore a 42 anni in Trentino - La vittima è un base jumper australiano di 42 anni, James Lee Nowland, che era giunto sul posto con una comitiva di connazionali ... fanpage.it scrive

Trentino, base jumper si lancia nel vuoto ma le ali della tuta non si aprono: l’ultimo volo poi lo schianto sulla strada – Il video - Ha perso la vita lasciando due bimbi piccoli e la moglie, sui suoi social le immagini del suo ultimo lancio L'articolo ... Come scrive msn.com