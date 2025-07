Incidente sull’A1 | morta anche Summer la bambina di 4 anni

È morta all'ospedale Meyer di Firenze Summer, la bambina di quattro anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto martedì nella galleria di Base della Variante di Valico, sull'autostrada A1 tra Firenzuola e Badia, al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. La piccola era ricoverata in rianimazione, ma non ce l'ha fatta: le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi. Il bilancio dell'incidente sale così a quattro vittime. Le vittime dell'incidente. Con la bambina hanno perso la vita anche i nonni materni, Mauro Visconti, 68 anni, e Zoila Nydia Basulto Albuquerque, 64, entrambi residenti a Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), e la zia Stefany Carla, 38 anni.

