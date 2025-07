ATP Bastad 2025 | avanti Baez nella giornata di Darderi

Si è chiusa una giornata interessante, tra partite terminate dopo sospensioni e altre che hanno avuto oggi i loro logici inizio e conclusione, a Bastad. Tante nuvole sopra l’ATP 250 svedese d’estate sul rosso, e anche un pezzo d’Italia di scena. Quello rappresentato da Luciano Darderi, che non ha problemi con la versione che sta provando a rimettere in piedi classifica e carriera di Elias Ymer: 6-2 6-2. Per lui sarĂ sfida con l’argentino Sebastian Baez. E quello rappresentato da Andrea Pellegrino, sfortunato protagonista contro Tallon Griekspoor: passa e giocherĂ lui il derby olandese con Jesper de Jong, ma per il nativo di Bisceglie resteranno per un po’ in testa i cinque match point non sfruttati nel secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Bastad 2025: avanti Baez nella giornata di Darderi

Quarti a Bastad anche per Luli! 6-2 6-2 ad Elias Ymer al termine di un’altra convincente prestazione. Ad attenderlo, nella giornata di venerdi, ci sarà il vincente del match tra Baez e Budkov Kjaer. Comunque vada, altra gran settimana per Luciano Vai su X

