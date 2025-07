Calciomercato Inter il Pisa su Akinsanmiro! Tanta concorrenza sul talentuoso centrocampista dei meneghini

Calciomercato Inter, Akinsanmiro attira l’interesse di club in Francia, Germania e Serie A, con il Pisa che fa un passo avanti. Il calciomercato dell’Inter continua a lavorare sui movimenti in uscita, con il centrocampista Ebenezer Akinsanmiro al centro dell’attenzione. Il giovane nigeriano, rientrato dal prestito alla Sampdoria, sta suscitando l’interesse di numerose squadre europee, in particolare in Francia e Germania, ma anche in Serie A si muovono le acque. Il Pisa, neopromosso in Serie A, ha infatti avviato i contatti con l’entourage del giocatore per cercare di portarlo in Toscana. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ Inter, pur essendo pronta a cedere il giocatore, non intende perdere il controllo del cartellino e sta lavorando su una formula che preveda il diritto di riscatto e un contro-riscatto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il Pisa su Akinsanmiro! Tanta concorrenza sul talentuoso centrocampista dei meneghini

Akinsanmiro Inter, la Sampdoria incerta sul riscatto! Ecco la situazione legata al classe 2004 - di Redazione Akinsanmiro Inter, la Sampdoria incerta sul riscatto! Ecco la situazione legata al classe 2004, che potrebbe rientrare in nerazzurro.

Akinsanmiro torna all’Inter dopo la Sampdoria: trattativa per il rinnovo – Sky - Dopo una stagione vissuta in prestito alla Sampdoria, Akinsanmiro è pronto a fare ritorno all’Inter. Il giovane centrocampista nigeriano, classe 2004, è reduce dalla sua prima annata tra i professionisti e ora guarda al futuro con la volontà di continuare a crescere.

Sampdoria, niente riscatto per Akinsanmiro: torna all'Inter dopo un anno in chiaroscuro - La Sampdoria volta pagina. Dopo aver conquistato la salvezza in Serie B attraverso i playout giocati tra il 15 e il 22 giugno, il club blucerchiato.

Inter, Akinsanmiro non torna alla Sampdoria: c'è il Pisa; Calciomercato Pisa, fatta per Scuffet per un biennale. Akinsenmiro, accordo totale sulla formula, sarà prestito con riscatto e controriscatto; Calciomercato Pisa, Daniel Denoon a titolo definitivo dal Zurigo per un milione di euro, contratto al 2029.

Altra cessione per l’Inter: â€śÈ a un passo dal Pisa” - Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la mezzala nigeriana che nell’ultima stagione era in prestito alla Sampdoria può passare presto al Pisa in prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni di ... passioneinter.com scrive

Inter, Akinsanmiro non torna alla Sampdoria: c'è il Pisa - Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su di lui ha messo gli occhi il Pisa e l'Inter è pronto a lasciarlo partire alle stesse cifre e condizioni con cui era previsto ... Lo riporta calciomercato.com