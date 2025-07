Alcaraz adesso è un caso | la stoccata di Toni Nadal perché ha perso con Sinner

"Penso che Carlos dovesse provare a variare un po' di più il suo gioco, come ad esempio stava facendo Grigor Dimitrov. Nel suo ottavo di finale Grigor stava riuscendo a spezzare lo slancio del suo avversario, vincendo i primi due set, variando molto il gioco, cosa che non ho visto fare ad Alcaraz. La finale di Wimbledon non è stata una partita spettacolare ma Carlos ha abbassato un po' l'intensità , ha mostrato un gioco più intermittente e irregolare, dopo ha anche perso fiducia in se stesso e nella possibilità di vincere, e infatti ha perso ". Toni Nadal, zio del più celebre Rafa, quando parla di tennis è sempre una sentenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alcaraz adesso è un caso: la stoccata di Toni Nadal, "perché ha perso con Sinner"

In questa notizia si parla di: perso - alcaraz - adesso - caso

Sinner, perché ha perso contro Alcaraz? Il primo set tiratissimo, la difficoltà sulle palle corte, la mancata reazione emotiva - Carlos Alcaraz è il campione degli Internazionali d'Italia 2025. Battuto Jannik Sinner in finale con il punteggio di 7-6 (5), 6-1.

Sinner, perché ha perso contro Alcaraz? Il primo set tiratissimo, la difficoltà sulle palle corte, la mancata reazione emotiva - Carlos Alcaraz è il campione degli Internazionali d'Italia 2025. Battuto Jannik Sinner in finale con il punteggio di 7-6 (5), 6-1.

Perché Sinner ha perso gli ultimi 5 incontri con Alcaraz ma il trend cambierà molto presto - Jannik Sinner al Roland Garros ha subito la quinta sconfitta consecutiva con Carlos Alcaraz, che ha trovato una chiave, un antidoto per vincere con l'italiano.

Dopo aver perso il primo set, Carlos Alcaraz supera in rimonta il russo Rublev con il punteggio di 6-7; 6-3; 6-4; 6-4; e approda ai quarti di finale di Wimbledon. Ad attenderlo ci sarà Cameron Norrie e adesso i giochi iniziano a farsi interessanti. Vai su Facebook

Sinner-Alcaraz, oggi la finale di Wimbledon: orario, precedenti, dove vederla in Tv; Sinner divertito: Ho scommesso con Cahill prima della finale con Alcaraz. Lui ha perso, ora decido io; Sinner si ferma in finale: Alcaraz vince in 2 set.

Alcaraz ci crede: Sinner sul cemento non potrà sbagliare nulla se vorrà mantenere la numero 1 - Alcaraz ha preso appunti: la sconfitta di Wimbledon lo ha allontanato dalla vetta ATP, ma da agosto in poi sarà Sinner ad avere tutto (o quasi) da perdere ... Si legge su sport.virgilio.it

Sinner re in fuga, Alcaraz insegue e spera nel cemento - break del quinto set dopo cinque ore e mezza di gioco e dopo che Alcaraz aveva annullato ben tre matc ... Secondo msn.com