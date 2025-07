Bagno alla spiaggia di San Rossore finisce in tragedia | in 3 vengono salvati muore una 70enne

Il mare può non perdonare. Si è consumata purtroppo una tragedia nel pomeriggio di oggi, 16 luglio, al largo della spiaggia Buca del Duca, al Gombo, all'interno del Parco San Rossore. Una donna di 70 anni ha perso la vita a seguito delle difficoltà affrontate durante il bagno, molto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Museruola obbligatoria per andare in acqua e bagno solo in orari specifici: a Ostia cambiano le regole per i cani in spiaggia - Cambiano le regole per la presenza di cani e gatti sulle spiagge di Ostia. Una nuova ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri ha introdotto restrizioni e divieti sia per i lidi che per le spiagge libere del litorale romano.

“È Stefano De Martino!”. In spiaggia a fare il bagno, accanto a lui spunta quella donna - Stefano De Martino paparazzato in compagnia di una donna misteriosa. Ma stavolta non sono i soliti gossippari o fotografi a fare la scoperta.

Tenta la rapina in spiaggia ai due soci del bagno: “Si muoveva come una biscia” - Marina di Ravenna, 22 giugno 2025 – Striscia nella notte sulla sabbia. Si acquatta alla bisogna. E attende il momento giusto.

Donna morta in mare. In ospedale l’uomo che era con lei. Una barca lancia l’allarme - Intervento del 118 che ha trasportato in pronto soccorso l’altra persona, anch’essa in mare, e ritrovat ... Scrive msn.com