Inchiesta urbanistica a Milano | FdI Lega e M5s chiedono le dimissioni di Sala

Dopo la richiesta di arresti domiciliari per Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana, Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 stelle tornano a chiedere le dimissioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Le accuse contro Tancredi, a vario titolo, sono di corruzione e falso nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica che ha giĂ travolto ex dirigenti comunali. Il sindaco però prende tempo: «L’Amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata», ha dichiarato, citato dall’ Ansa, dopo un incontro con Tancredi, che sta valutando il da farsi con i suoi legali. LEGGI ANCHE: Inchiesta sull’urbanistica di Milano, viaggio nel sistema dei conflitti di interessi Le richieste di dimissioni a Beppe Sala. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Inchiesta urbanistica a Milano: FdI, Lega e M5s chiedono le dimissioni di Sala

