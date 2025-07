La bufala di Epstein | Donald Trump infuriato accusa i suoi sostenitori di credere alle fake news

Donald Trump, con un post infuocato pubblicato oggi su Truth Social, liquida come una “bufala” ogni presunto legame sospetto tra lui e Jeffrey Epstein. Secondo un recente promemoria del Dipartimento di Giustizia e dell’FBI, la tanto discussa “lista dei clienti” di Epstein non sarebbe mai esistita e il finanziere non avrebbe ricattato nessuno. Un duro colpo per l’area MAGA che sostiene il presidente americano, al punto che qualcuno ha iniziato a credere all’esistenza di un suo presunto legame oscuro e profondo con il finanziere Epstein. A far vacillare le certezze dei sostenitori MAGA ci aveva già pensato il direttore dell’FBI Kash Patel quando, durante un’ intervista rilasciata a Fox insieme al suo vice Dan Bongino, aveva smentito le teorie del complotto sulla morte di Epstein, confermando la versione ufficiale: si sarebbe suicidato. 🔗 Leggi su Open.online

L’enorme bufala di Donald Trump sui tatuaggi di Abrego Garcia, l’uomo deportato per errore a El Salvador. Poi contesta il fact-check del giornalista con un argomentazione surreale - «Aveva la scritta MS-13 sul tatuaggio sulle nocche» dichiara Donald Trump durante un’ intervista rilasciata ad ABC per sostenere che Abrego Garcia, l’uomo che senza alcuna prova e processo è stato incarcerato e deportato per errore a El Salvador, facesse parte della banda criminale nota come Mara Salvatrucha (MS-13).

