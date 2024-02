In Sardegna partita aperta, Truzzu e Todde appesi al fattore Soru

Dunque in vista del voto in Sardegna ricomincia la tiritera sul campo largo . Nonc he fosse mai terminata, ma era in sonno. Invece ora riparte in grande stile ... (secoloditalia)

In Sardegna partita aperta, Truzzu e Todde appesi al fattore Soru: Da una parte infatti l'attuale sindaco di Cagliari (Fdi ... Todde è stata imposta da M5s e dal Pd per fare in Sardegna un esperimento che non sta andando bene neanche a livello nazionale" si è difeso ...notizie.tiscali

Seggi aperti in Sardegna per le Regionali: Si vota oggi in Sardegna per eleggere il nuovo governatore dell'isola. I seggi rimarranno aperti fino alle 22. Chiamati a votare un milione e mezzo di elettori sardi. Quattro gli sfidanti. Chi sono i ...tg.la7

Seggi aperti in Sardegna, al via il voto per le regionali: (ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - Seggi aperti in Sardegna per le operazioni di voto alle regionali. Sono chiamati alle urne 1.447.761 sardi: 709.840 sono uomini e 737.921 sono donne. Nel dato complessivo ...notizie.tiscali