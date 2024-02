Europee 2024 | Salvini punta ancora su Vannacci | “Lo vorrei tra i portabandiera della Lega”

Vannacci, Salvini: "Alle Europee vorrei fosse uno dei portabandiera della Lega"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio,(Adnkronos) – Matteoriconferma la sua fiducia al generale Robertoin vista delle. "A me farebbe molto piacere se fosse uno deiin queste battaglie di libertà, di sicurezza, di civiltà, di democrazia, di coraggio", afferma parlando alla scuola di partito. Lui è stato "indagato poi non in un posto a caso – sottolinea il vicepremier -, a Mosca ovviamente perché già che ci siamo… però io penso che se uno ha rischiato la vita per i suoi ragazzi in giro per il mondo di tutto debba aver paura fuorché di un'inchiesta, e quindi se lo stimavo fino a ieri lo stimodi più oggi. E quindi io penso che gli ...

