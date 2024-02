Spacciava ai giardini Il pusher arrestato torna in libertà

Blitz in via Marchini. Spacciava eroina nei giardini pubblici. Denunciato pusher

(Di sabato 24 febbraio 2024)aie i carabinieri lo hanno. Portato davanti al giudice, l’arresto è stato convalidato, il processo differito al 3 maggio e lo spacciatore è stato lasciato libero, con il solo obbligo di firma. A Cremona, aiRita Levi Montalcini, i militari si sono appostati e giovedì pomeriggio hanno visto arrivare una persona che ha preso dei soldi e ceduto qualcosa. I due sono stati fermati e addosso a quello che ha dato soldi è stata trovata una bustina di hashish, mentre l’altro aveva 240 euro e 17 dosi di hashish. In casa aveva un panetto di 70 grammi di hashish. Il 31enne è statoe messo in guardina. Ieri mattina l’uomo è stato portato davanti al giudice, che ha deciso di lasciarlo libero fino al processo.

