Mix e tempismo perfetti | generale Vannacci indagato | fari sull' incarico in Russia

Generale Vannacci indagato, fari sull'incarico in Russia: mix e tempismo perfetti

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un mix e un: ilRobertorisultaper peculato e truffa. La notizia viene data dal Corriere della Sera: l'inchiesta sarebbe il risultato delle ispezioni ministeriali sul suo conto, che si sono chiuse con "almeno tre contestazioni", ossia indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all'auto di servizio e rimborsi per l'organizzazione di eventi e cene che poi non si sarebbero concretizzati. E insomma, nel giorno del 2° anno di guerra in Ucraina . oggi, 24 febbraio - , nei giorni della morte di Alexei Navalny e soprattutto nei giorni in cui le voci su una candidatura dicon la Lega alle Europee si fanno sempre più insistenti, ecco montare il bubbone giudiziario. E si parla di ...