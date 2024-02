Meteo | maltempo e pioggia almeno sino a mercoledì E in Lombardia?

Meteo: PIOGGIA forte e NEVE anche nelle Prossime Ore, le regioni a rischio fino a sera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Milano 24 febbraio 2024 - Tregua nele poi una nuova ondata sullae quasi tutta l’Italia ma con diversa intensità. “Durante il weekend – spiega Antonio Sanò- la situazione migliorerà parzialmente al Centro-Nord anche se che, in realtà, continuerà a piovere ma in modo irregolare e con schiarite. Dal pomeriggio di domenica, tuttavia, un altro ciclone entrerà in Italia da Nord-Ovest portando un nuovo ed intenso peggioramento sulle regioni centro-settentrionali”. “Ma già da lunedì 26 febbraio arriverà un nuovo vortice ciclonico che avrà conseguenze notevoli soprattutto al Nord. Ma è finita qui perché oltre alla, su Alpi e Appennini si attende un'altra bella spolverata di neve. Solamente il Sud si salverà dalle grandi piogge, anche se i cieli saranno tutt'altro che limpidi. Martedì 27 febbraio la musica non ...