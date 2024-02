Forlì | domani vincere è obbligatorio Sempre ko in casa la Pistoiese baby

La Fortitudo vuole restare regina. Rimini e Forlì: due derby da vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Non c’è altra via: a Pistoiailè chiamato a fare il pieno. A 11 giornate dal traguardo e con una classifica accorciatasi d’improvviso i biancorossi non possono fare sconti: l’ansimante capolista Ravenna è ancora la lepre con 46 punti, ma è braccata da una muta di segugi guidata dal Carpi (43) davanti al terzetto-Corticella-Victor San Marino (42) e al Lentigione (40). Con 33 punti a disposizione e tanti scontri diretti la corsa al primato èpiù interessante e ogni passo falso potrebbero diventare decisivo. Al comunale ‘Marcello Melani’, tana della, i galletti si troveranno davanti a una squadra completamente diversa da quella battuta 1-0 all’andata, gara decisa da un rigore parato da Pezzolato e dalla rete di Babbi siglata all’85’. Una squadra che, partita tra le ...