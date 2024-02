Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 26^ giornata

Classifica Serie A 2023-2024: Bologna quarto a +12 sul Napoli

(Di sabato 24 febbraio 2024)corrente. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite

Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2023 / 2024 . Un altro campionato è iniziato, e sarà combattutissimo, con il Napoli di Rudi Garcia pronto a difendere con ... (sportface)

Serie A - La Classifica provvisoria: Genoa a -3 dal Napoli: Il Genoa vince 2-0 contro l'Udinese, nel match della 26esima giornata di Serie A, e sale a quota 33 punti, a -3 da Napoli, Torino e Monza. L'Udinese resta a 23 punti con il Frosinone. Di seguito la cl ...napolimagazine

Serie C, trasferta amara per la Montesi Pesaro. A Macerata termina 3-0: LA PARTITA - Il primo parziale se lo aggiudica la formazione di casa (25-19). La squadra di Macerata lotta punto a punto con i biancorossi e successivamente prende il largo con due muri di Despaigne.viverepesaro

Calcio a 5, Meta Catania ancora ko e vittorie esterne di Came Dosson e Mantova nel 21° turno di Serie A: In attesa del match di domani tra Pirossigeno Cosenza e Napoli Futsal che completerà il 21° turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5, sono stati tre gli incontri andati in scena questo saba ...oasport