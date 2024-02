Angelina Mango si prende la vetta delle radio, sul podio Mahmood e Annalisa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La noia dibalza in testa alla classifica dei brani più trasmessi dallein questa settimana, suledEffetto Sanremo nella classifica EarOne airplay: i primi sette posti sono occupati da brani in gara all’ultima edizione del Festival. La novità più significativa riguarda il primo posto dove “La noia” di(+1) ha superato “Tuta gold” di(-1), diventando così il brano più ascoltato inquesta settimana. Nessuna novità per gli altri tre brani in top 5 che si confermano nelle posizioni della scorsa settimana: “Sinceramente” di(terzo posto), “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors (quarto posto) e “I p’ ...