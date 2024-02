Ue presenta un pacchetto semplificazione per l' agricoltura

L'Ue presenta un pacchetto di semplificazione per l'agricoltura

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La Commissione Ue hato undi proposte che delinea le prime possibili azioni per contribuire a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle spalle degli agricoltori. Il documento, che sarà discusso con gli Stati membri in occasione del Consiglio agricolo del 26 febbraio, elenca una serie di azioni a breve e medio termine che possono essere intraprese per ottenere una. "Con questa serie di azioni, stiamo mantenendo l'impegno preso con i nostri agricoltori", ha sottolineato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.