Tuttosport – Osimhen salva il Napoli | pari col BarÃ§a Juve e Mondiale per Club | cosa cambia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 2024-02-22 00:55:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di– Inizia con un pareggio l’avventura di Francesco Calzona sulla panchina del. Gli azzurri, infatti, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, non vanno oltre l’1-1 interno con il Barcellona di Xavi, che sblocca il risultato con Robert Lewandowski al 60?: Pedri serve il bomber polacco con un tunnel ai danni di Rrahmani che, in modo analogo, beffa Meret calciando sotto le gambe di Di Lorenzo sul primo palo. Il pareggio, invece, porta la firma di Victorquindici giri di lancetta più tardi: l’attaccante nigeriano prende posizione su Inigo Martinez, si avvita con grande rapidità e, da due passi, batte Ter Stegen. Avvio timoroso dei padroni di casa, che rischiano di capitolare in almeno tre occasioni nei ...