La Baita braceria di Valle di Maddaloni sequestrata per camorra: era il ritrovo di vip e calciatori del Napoli

La Baita Braceria di Valle di Maddaloni sequestrata per camorra: era il ritrovo di vip e calciatori del Napoli

