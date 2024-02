Il primo allunaggio di Intuitive Machines, stasera in diretta streaming e su tivùsat

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La NASA ha confermato che il tentativoda parte del lander Odysseus disarà trasmesso indai canali di NASA TV, insu YouTube e il sito ufficiale NASA, ma anche via TV, in Italia sul canale NASA 4K di....

La NASA ha confermato che il tentativo allunaggio da parte del lander Odysseus di Intuitive Machines sarà trasmesso in diretta dai canali di NASA TV, in ... (dday)

Stasera il tentativo di allunaggio del lander privato Odysseus DIRETTA DALLE 22,00: E' previsto per le 23:30 di questa sera, dunque qualche minuto prima rispetto a quanto annunciato inizalmente , l'allunaggio del lander privato Odysseus della compagnia texana Intuitive Machines: ... ansa

Nasa, la sonda privata Nova-C pronta ad atterrare sulla Luna: Gli Usa e la Nasa si preparano al ritorno sulla Luna dopo 52 anni. Pronta allo sbarco la sonda Nova-C della privata Intuitive Machines. lettera43

Il lander privato Odysseus è in orbita attorno alla Luna: Si tratta di un momento cruciale per la missione in vista della vera sfida dell'allunaggio, Finora l'obiettivo è stato mancato dalle precedenti missioni private, ovvero da Peregrine dell'americana ... ansa