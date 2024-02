F1 | Test Bahrain | Day 2 | bene la Ferrari | Sainz davanti a tutti!

Test Bahrain, day-1: Verstappen rifila oltre 1 secondo a tutti | FP

Formula 1, Sainz davanti a Perez nei test ma Verstappen resta a riposo: È rossa la notte nel deserto. Quando in Bahrain cala il sole sul secondo giorno di test, è la Ferrari a dare la buonanotte a tutta la griglia e l’arrivederci a domani, ultima sessione delle prove di ... repubblica

Test Bahrain, day-2: Sainz al top, poi Perez ed Hamilton: Lo spagnolo della Ferrari si è messo in cima nella lista dei tempi e nel pomeriggio ha concluso un'incoraggiante simulazione di gara: una nota positiva per la SF-24, sebbene non sia possibile un confr ... autosprint.corrieredellosport

La seconda giornata di test in Bahrain sorride al Cavallino. Leclerc migliore al mattino, Sainz ok al pomeriggio: È la Ferrari di Carlos Sainz la migliore alla fine della seconda giornata di test 2024 in Bahrain. Partendo dal tempo singolo, Sainz ha girato in 1:29.921 ottenendo al momento il miglior tempo dei ... p300