Europa League 2023 2024 | risultati e classifiche

Milan, quanto vale l'Europa League 2023/24: tutti i ricavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Idell’aggiornati in tempo reale dal terzo turno di qualificazione fino alla finalissima, in programma davanti ai 50.000 spettatori della Dublin Arena di Dublino. Grande curiosità per vedere il percorso delle italiane dopo la finale della Roma dello scorso anno e più in generale della tripletta targata Serie A, col contributo di Inter e Fiorentina tra Champions e Conference. Sportface.it aggiornerà al termine di ogni partite idell’edizionedell’. FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA Spareggi Andata – Giovedì 15 febbraioOre 18:45, Feyenoord-Roma 1-1 (45’+1? Paixao, 67? Lukaku) Ore 18:45, Galatasaray-Sparta Praga 3-2 (19? Demirbay, 47? ...