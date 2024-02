Dani Alves | nuovo appuntamento in tribunale | in gioco la libertà provvisoria

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’ex terzino del Barcellona ora può conoscere davvero il suo futuro: presto ci sarà il processo finale per stabilire la sua pena in carcere Ci sono novità sul fronte. Il 7 febbraio è andato in scena il processo contro di lui per presunta violenza sessuale: ora, dopo 13 mesi di carcere provvisorio, rischia una pena dai quattro ai dodici anni. La sentenza, secondo La Vanguardia, potrebbe essere resa nota proprio questo giovedì, visto che la sezione 21 deldi Barcellona ha convocato tutte le parti in causa.con la maglia del Brasile (Ansa) – Notizie.comTutto ciò potrebbe portare a due possibilità. Una di queste è che ilinformi il brasiliano riguardo la decisione sulla richiesta avanzata dal suo avvocato, Inés Guardiola, al processo, ovvero la ...