Camorra | sequestro beni per oltre 1 milione di euro affiliato clan Belforte

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Caserta. Nella mattinata odierna agenti della Divisione Anticrimine di Caserta e del Servizio Centrale Anticrimine hanno eseguito un decreto didiemesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (presidente Casella, estensore Balato), su proposta formulata dal Questore di Caserta, nei confronti di un uomo già condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento all’immigrazionedestina e ritenuto socialmente pericoloso per la sua affiliazione a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, il, attivo nel comune di Marcianise e territori limitrofi. Sigilli a due unità immobiliari, quattro società con annessistrumentali, diversi rapporti ...