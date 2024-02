(Di giovedì 22 febbraio 2024) Europa League, oggi il Milan in campo alle 18.45 (Dazn e Sky) in Francia. Col Rennes si parte dal 3-0 e domenica c'è l'Atalanta. Spazio a Jovic e Chukwueze

Amleto Pioli e il dubbio turnover: Europa League, oggi il Milan in campo alle 18.45 (Dazn e Sky) in Francia. Col Rennes si parte dal 3-0 e domenica c'è l'Atalanta. Spazio a Jovic e Chukwueze ... ilgiornale

Essere o non essere altruista Amleto Leao divide il Milan e piace al Psg. Ma alla serie A conviene tenerlo: In prossimità del bivio di Europa League, che definirà meglio la stagione del Milan, Amleto Leao ha un dilemma insito nel suo stesso status di campione internazionale, corteggiato dal Psg e non solo: ... informazione

Essere o non essere altruista Leao divide il Milan e piace al Psg: Talento indiscusso del campionato, il portoghese è geniale da assistman quanto sprecone al tiro. In Europa League col Rennes servirà in versione goleador. repubblica