Pepe Reina | “Napoli | Calzona…”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’ex portiere (anche) di Liverpool e, José Manuel ‘, ha rilasciato un intervista al Corriere dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: “I quattro club che mi hanno segnato di più: il Barça mi ha formato come persona e lanciato in Liga; con il Liverpool ho raggiunto il top della carriera;è dove mi sono sentito più amato, ho avuto un divertimento speciale fuori e dentro il campo, ma resta il rimpianto di non aver vinto lo scudetto”., buona fortuna aMandi un “suerte” a Calzona, ne avrà bisogno. “Ciccio merita da tempo una chance così. Era nei piani da tanto: ha fatto un grande percorso e tagliato un traguardo meritato dopo anni al fianco di Sarri. Un grandissimo in bocca al lupo a lui, allo staff e alla squadra”. Dries ...