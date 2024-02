L’intelligence diplomacy spiegata dal dipartimento di Stato Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Rivelare in anticipo i piani della Russia “non ha evitato” l’invasione dell’Ucraina iniziata il 24 febbraio di due anni fa, ma “la divulgazione di informazioni da parte delstatunitense ha permesso all’Ucraina di difendersi, ha mobilitato alleati e partner a sostegno di Kyiv, ha indebolito la disinformazione russa agli occhi dell’opinione pubblica e ha ripristinato la credibilità delstatunitense e degli Stati Uniti agli occhi del mondo”. A scriverlo è Brett M. Holmgren, oggi assistant secretary a capo del Bureau of Intelligence and Research deldi, una delle 18 organizzazioni che compongono la comunità d’intelligence americana. Come già evidenziato su queste pagine all’indomani dell’invasione,non è un hard power in grado di fermare gli ...