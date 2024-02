Il Superbonus dal 110 al 70% nel 2024 | ecco come funziona e quali sono i requisiti richiesti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ildal 110 al 70% nel. Il, un'iniziativa nata nel clima di emergenza Covid-19, sta vedendo una graduale decrescita. Iniziando dal, la detrazione scenderà al 70% , per poi ridursi ulteriormente al 65% nel 2025 . Questa riduzione segna potenzialmente la fine di un periodo di generose agevolazioni fiscali, a meno che il Parlamento...

Data: Sabato 17 Febbraio Ora: 17:00 Luogo: Villa Filiani, Pineto Sarà un'occasione unica per fare luce sui molti aspetti tecnici, burocratici e ...

grazie a una retromarcia sul Superbonus (che avevano tutti sostenuto) e riducendo al minimo ...

Superbonus,ok definitivo Senato: 81 sì: 22.15 Superbonus,ok definitivo Senato: 81 sì Via libera definitivo dall'aula del Senato al decreto Superbonus con 81 voti favorevoli,48 contrari e 4 astenuti. Il decreto, approvato a fine anno dal Consiglio dei Ministri, salva i lavori col 110% certificati entro il 31 dicembre scorso e prevede, tra ...

