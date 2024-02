Cortona | ok al finanziamento per la caserma dei Vigili del fuoco di Tavarnelle

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 21 febbraio 2024 – È stata presentato al comandante deidelRoberto Bonfiglio il programma di lavori per ladi. L’immobile di proprietà comunale necessita di importanti interventi di ristrutturazione, interventi che possono tradursi in concreto grazie alle risorse derivanti da unregionale e direttamente messe a disposizione dall’Amministrazione comunale. Le due voci ammontano rispettivamente a 900mila euro e a 350mila euro, per complessivi 1,250 milioni di euro. Secondo il cronoprogramma del Comune di, completata la progettazione esecutiva dell’intervento, il cantiere potrà partire a settembre. I lavori riguarderanno l’adeguamento sismico dell’immobile di, sede del distaccamento cortonese dei ...

