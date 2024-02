Calcio Giovanile | Urbino maramaldeggia a Migliarino 1 – 5

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pisa 21 febbraio 2024 – Risultati importanti nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno.Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini ed il San Frediano pareggiano nel derby per 1 – 1. La Pecciolese vince 0 – 2 nel campo del Polo Lucchese, ed il Castelfranco fa 3 – 3 in quello del San Macario Oltreserchio. Il Forcoli perde 3 – 2 (doppietta di Pannocchia) sul campo della Valle di Ottavo e perde terreno con le prime. Nella categoria Allievi cade la capolista Ghivizzano, ma il Perignano colleziona un altro pareggio (1 – 1 col Ponsacco) e non ne approfitta. Tra Santa Maria a Monte eVecchiano è 1 – 1. Nella categoria Giovanissimi B di Merito il Fornacette batte 0 – 2 i padroni di casa della Scintilla, mentre il Porta a Lucca travolge il Pisa Ovest per 4 – 1.Le pisane a Livorno. Nei ...