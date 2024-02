“Ambiente simile a un campo di concentramento” | condannata a 60 anni per abuso di minori la mamma youtuber che dava consigli ai genitori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Era diventata famosa grazie a video su YouTube nei qualiai, eppure il 20 febbraio Ruby Franke è stataper abusi sua quattro pene da uno a 15di carcere da un tribunale distrettuale dello Utah. Stessa pena per la ex socia in affari Jodi Hildebrandt. Come riporta Nbcnews durante l’udienza Franke ha pianto mentre si scusava con i suoi figli: “Io… credevo che l’oscurità fosse luce e che il giusto fosse sbagliato”, ha detto. Il procuratore dello Utah Eric Clarke ha dichiarato che due dei figli di Franke, all’epoca di nove e undici, vivevano in un “a undi”: “Ai bambini venivano regolarmente negati cibo, acqua, letti in ...