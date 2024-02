Ferrieri ANGI | “IA strumento importante ma serve maggiore regolamentazione”

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024) “L’intelligenza artificiale è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. Le applicazioni sono innumerevoli ma è fondamentale promuovere uncontrollo che ne tuteli l’utilizzo e le possibili implicazioni, in special modo quando si parla del fenomeno del deepfake – così GabrielePresidente dell’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori ai microfoni di Unomattina su Rai Uno. “Per disincentivare il fenomeno delle fake news ed evitare truffe o altre situazioni dannose, è in utilizzo il cosiddetto protocollo per etichettare foto e video create con l’IA. Il C2PA (Content Provenance and Authenticity) infatti funziona come un’etichetta nascosta che certifica la provenienza di immagini, video e audio: tale azione già avallata da alcuni ...