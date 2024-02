Gli Houthi | gli assalti nel Mar Rosso e il legame con l’Iran | storia di una milizia che tiene il mondo sotto tiro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 febbraio 2024 – Il grido di battaglia se proprio non dice tutto spiega molto: "Allah è grande, morte all'America, morte a Israele, maledizione sugli ebrei, vittoria per l'islam". I nuovi pirati del Marche assaltano le navi e gettano benzina sul rogo del Medioriente sono i guerriglieri yemeniti, fanatici, bene addestrati, bene armati, storicamente sostenuti dall'Iran che a corrente alternata li scaglia contro l'Occidente e Israele pur senza spingerli ad un conflitto aperto. È ciò che accade oggi mentre Gaza brucia anche a Sud nella guerra con Tel Aviv e l'Occidente manda le navi da guerra a far la guardia a questi "Fratelli della costa" alleati di Hamas che ogni giorno alzano l'asta delle minacce e degli agguati in mare. Gli Stati Uniti hanno già bombardato diverse basi dei guerriglieri in Yemen, ma glia ...