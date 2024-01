Dal film con Neri Marcorè al classico Schindler' s List | fino a doc e corti per ragazzi | cosa vedere per la Giornata della Memoria 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Da qualche giorno i palinsesti delle reti televisve italiane mandano in onda, documentari e speciali dedicati alla. Che, come sempre, cade il 27 gennaio. Data scelta come simbolo per commemorare le vittimeShoah perché in quel giorno del 1945, con la liberazione del campo di streminio di Auschwitz per mano dell’esercito russo, per la prima volta il mondo intero vedeva gli orrori del nazismo. Il Giorno, designato da una risoluzione delle Nazioni Unite nel 2005, porta con sé sempre un fitto elenco di incontri, pubblicazioni, conferenze, eventi. E, in televisione, una programmazione molto ricca di...