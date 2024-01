Gaza | assedio Khan Younis | Idf | “Morti 100 membri Hamas in 24 ore” | Onu | “Mancano cibo | acqua pulita e elettricità”

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al ... (notizie)

Le operazioni sul campo, però, non si fermano. Israele afferma di avere ucciso oltre 100 miliziani di Hamas in sole 24 ore nell'assedio di Khan Younis. Perdite anche tra i militari, 21 quelli morti ...Israele afferma di aver ucciso 100 miliziani di Hamas in 24 ore a Khan Yunis, dopo che un'esplosione ha causato la morte di 21 soldati nella Striscia di Gaza. Diverse vittime palestinesi in un ultimo ...La testimonianza di Aviva Siegel sugli ostaggi. I familiari: che tornino a casa a qualsiasi prezzo ...