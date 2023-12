Occhio al ciclone dell' Immacolata Giuliacci | pioggia e neve

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un ponteall'insegnae, in alcune zone,. Mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre saranno giornate "prevalentemente soleggiate" salvo qualche precipitazione nel basso Tirreno, spiegano gli esperti meteo del colonnello Mario. Ma una "nuova vasta area di bassa pressione" è in arrivo e "venerdì 8 dicembre ilsi collocherà prima sul Mar Ligure poi sulla Sardegna portando un peggioramento sulle regioni del Nord-Ovest", che si allargherà nelle ore successive sul versante occidentale'Italia, si legge su Meteo. Parliamo di "fenomeni abbondanti" e "seri rischi idrogeologici". Dicevamo: è prevista a quote basse, ...