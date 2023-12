Gran Galà del Calcio 2023 | la cerimonia | Maignan | Leao e Theo insieme a Barella e Calhanoglu nella TOP11 | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di martedì 5 dicembre 2023)-12-05 02:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa damercato.com: Ci siamo. Viene presentato a Milano,sede di BonelliErede, l’edizionedeldelAIC. L’esclusivo appuntamento, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la DA – agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini – giunge alla sua undicesima edizione. Dalla nuova location del Superstudio Maxi di Milano, si terrà l’interadi consegna dei premi. Tutto in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport 1. SEGUI IL LIVE DELLASUMERCATO.COM MIGLIORI ATTACCANTI – Kvaratskhelia, Osimhen (premiato come MVP del campionato) e Rafaelsono i migliori ...