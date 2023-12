Fiorentina | Laurienté nome caldo per l’attacco

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Laè alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio siccome la voglia della società è quella di proseguire il cammino su tre fronti come fatto lo scorso anno Laè alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio siccome la voglia della società è quella di proseguire il cammino su tre fronti come fatto lo scorso anno. L’ultima idea di Commisso e Joe Barone porta aldi Armanddel Sassuolo. L’esterno potrebbe essere utile al gioco di Italiano con la viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.