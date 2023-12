Regina Elisabetta | che fine hanno fatto i suoi preziosissimi gioielli?

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 3 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Tiare, spille, bracciali, orecchini, preziose collane e tiare. L’amatissimaII, venuta a mancare l’8 settembre 2022, ha lasciato ai posteri tantissimidal valore inestimabile, che le signore della famiglia realedeciso di indossare a distanza di poco più di un anno dalla morte della sovrana. Si tratta di veri e propri gesti di omaggio, che racchiudano un forte senso di affetto e ricordo. Inoltre, stiamo parlando di un patrimonio davvero difficile da quantificare e il suo destino non è certo quello di rimanere ...