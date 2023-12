Attentato Parigi | chi è l’aggressore

(Di domenica 3 dicembre 2023) Schedato come islamista radicalizzato, ha detto alla polizia d'Oltralpe di voler "morire da martire" Islamico radicalizzato, Armand R. è nato in Francia nel 1997. Ieri sera ha aggredito e ucciso al grido di 'Allah Akbar' un turista tedesco vicino alla Torre Eiffel a. Due i feriti. L'aggressore è di nazionalità francese ma di origine

Schedato come islamista radicalizzato, sembra soffrisse anche di disturbi psichiatrici. Due i feriti. Il ministro Darmanin: "Non sono in pericolo di vita" ...

Parigi, 3 dic. (Adnkronos) - La procura nazionale antiterrorismo francese sta indagando sull'attacco con coltello di ieri sera a Parigi nel quale è stata uccisa una persona e altre due sono rimaste ...