Scaloni | «Digiuno di gol di Lautaro Martinez con l’Argentina? Dico che…»

(Di lunedì 20 novembre 2023) Lionel, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa anche deldi gol diLionel, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa anche deldi gol di– «Dire che è un anno che non segna con noi… Bisogna vedere quante partite sono state giocate, significa che ne sono passate 15. Ha segnato il gol su rigore che è stato importante (contro l’Olanda nei quarti di finale al Mondiale in Qatar, ndr). Io non sono un grande fan delle statistiche, segna spesso nel suo club. Anche Julian (Alvarez, ndr) segna spesso e non è preoccupante. Ha un bell’aspetto, va bene. È ...

Commenta per primo Nella notte italiana tra martedì e mercoledì, l' Argentina tornerà in campo e sfiderà il Brasile. Lionel, ct dell' Albiceleste, ha parlato anche deldi Lautaro Martinez in conferenza stampa: 'Dire che è un anno che non segna con noi... Bisogna vedere quante partite sono state giocate, ...

Nella notte italiana tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre, l'Argentina giocherà contro il Brasile. L'obiettivo è quello di mantenere il primato nel girone di qualificazione per i mondiali 2026. La ...

Il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni non bada troppo al fatto che il Toro non vada in goal da diverso tempo con la sua nazionale. Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa del mom ...